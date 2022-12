Spara durante riunione condominio | tre donne uccise e 4 feriti

(Di domenica 11 dicembre 2022) Hato e ucciso treunadia Roma. Per questo, un uomo di 57 anni, Claudio Campiti, 57 anni, è stato fermato dai carabinieri. Nellatoria, avvenuta in un ...

I consorziati lo hanno fermato e poi abbiamo chiamato i carabinieri", ha raccontato la vicepresidente del consorzio Velleverde Luciana Ciorba, presentela sparatoria. .Uno che entra in un bar eha certamente premeditato il gesto', conclude. Tra i primi a ... Tre vite spezzate e feriti gravi per una sparatoriauna riunione di condominio. Sono in contatto ... Uomo spara durante una riunione di condominio a Fidene: tre donne morte e quattro feriti Ha sparato e ucciso tre donne durante una riunione di condominio a Roma. Per questo, un uomo di 57 anni, Claudio Campiti, 57 anni, è stato fermato dai carabinieri. (ANSA) ...Terrore a Roma dove un uomo di 57 anni, Claudio Campiti, ha ucciso tre donne e ferito altre tre persone durante una riunione di condominio in un bar nel quartiere romano di Fidene. Una delle persone p ...