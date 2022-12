Ora un piano Marshall per far ripartire le attività nel Meridione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 dicembre 2022) Lavoro, occupazione, reddito di cittadinanza da una parte, politica, imprese, sviluppo d'altra, sono componenti prioritarie per il futuro del Paese. A scatenare una netta contrapposizione tra le parti in questi ultimi anni, è stato il reddito di cittadinanza, visto da centrodestra e imprese, come scudo di protezione per nullafacenti a vita, mentre dal centro sinistra come tutela delle fasce più deboli, cresciute in misura esponenziale in questi ultimi anni. Il costo annuo della misura è stato iperbolico e il risultato per recuperare un certo numero di disoccupati è stato quasi nullo, così com' è stato un fallimento il ruolo dei 3mila navigator che dovevano assistere i beneficiari nella ricerca di un'occupazione. È però altrettanto vero che una parte rilevante del crescente numero dei senza reddito ha trovato proprio nel reddito di cittadinanza un mezzo per riuscire a trovare un po' ...