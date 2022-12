Milano Premier Padel P1 | trionfano Lebron e Galan | doppio 6-2 a Ruiz e Bergamini

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – Da Roma a, esultano sempre Alejandroe Juan. Sono gli spagnoli i re dell’Allianz Cloud: quarto titolo stagionale nel2022 dopo il Foro Italico, Parigi e Madrid per i numeri uno del mondo, che in una finale giocata con il tutto esaurito hanno dominato il match contro Victore Lucas, che arrivavano all’atto conclusivo dopo la maratona di sabato contro Navarro e Tello. Sono bastati 62 minuti aper conquistare il trofeo:6-2 a, a cui comunque va fatto un applauso per la cavalcata che li ha portati fino alla domenica dopo aver battuto Stupaczuk/Lima, Sanchez/Capra e Navarro/Tello. ...

Dopo la vittoria è arrivato il commento a caldo di Juan Lebron: 'Avevamo voglia di giocare qua, il campo ci è piaciuto e abbiamo dimostrato ciò che sappiamo fare. Tanto a Roma come qua ci siamo divertiti molto'. Uno dei principali membri del Board Premier Padel ha parole al miele per l'edizione meneghina: "E' stata straordinaria, i giocatori non vedono l'ora di tornare in questo Paese". Così Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute all'Allianz Cloud durante la conferenza stampa di chiusura del Premier Padel in programma a Milano.