Juve | Smalling non è il solo | il mercato delle occasioni a zero diventa vitale

ilBianconero

Il 2023 è ormai ad un passo cresce l'attesa dei tifosi per capire quale sarà il futuro della Juventus. Quel che è certo è che il nuovo anno porterà al timone un nuovo gruppo dirigenziale, dopo le ...Si è parlato moltissimo di Grimaldo, di Guerreiro e ora di Chrische non è escuso rinnovi ... Poi è arrivata anche la, alle prese con il sostituto di Alex Sandro. Ma su Bensebaini al ... Juve, la verità su Smalling: c'è la conferma Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, Smalling non ha ancora deciso se rinnovare il contratto in scadenza con la Roma. Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi per ingaggiare il difensore ...Arrivano da Oltremanica le conferme sull'interesse della Juve per Chris Smalling. I bianconeri proverebbero s battere la concorrenza dell'Inter ...