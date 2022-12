John Wick | perché è una saga da tenere d’occhio

Leggi su movieplayer

(Di domenica 11 dicembre 2022) In previsione del quarto film, andiamo a scoprirelaaction con Keanu Reeves è assolutamente da vedere.è un film che, nel 2014, ha totalmente stravolto il mondo cinematografico rileggendo le regole dei prodotti action. L'importanza della pellicola si può intravedere già dal punto di vista strutturale e progettuale, che, partendo dagli insegnamenti del passato, ha lavorato sulla varietà e la complessità dell'azione, utilizzando quest'ultima come motore fondante della storia che, almeno nel primo lungometraggio, è marginale e lineare. La trama, infatti, si può riassumere in poche righe: ll ritorno in scena di un mercenario,(che ha il volto di uno strabiliante Keanu Reeves), che è deciso a vendicare la morte del suo …