Iran | un 23enne nel braccio della morte | le nonne lanciano un appello sui social | ' Fermate l' esecuzione'

Sky Tg24

- Amnesty documenta l'uccisione di 44 bambini dall'inizio delle proteste. Vernice rossa contro la residenza dell'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'a New ...Le proteste per Mahsa Amini Insi è scatenato l'orrore. Dopo l'uccisione della 22enne Mahsa ... Prima di lui è stato condannato e quindi ucciso, Mohsen Shekari , manifestanteL‘esecuzione ‘imminente’ prevista per oggi di uno dei giovani manifestanti condannati in Iran per aver preso parte alle proteste contro il regime non c’è stata. Ma il clima di terrore viene sapienteme ...L'attore iraniano, Hossein Mohammadi, è stato condannato a morte dopo aver partecipato alle proteste contro il regime in Iran. I manifestanti si erano esposti contro il ...