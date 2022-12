Influenza 2022 | curva in crescita Bassetti | «No mascherine»

(Di domenica 11 dicembre 2022) di Luciano Sgarrola RIETI –, niente panico. Sono numerosissimi i reatini a letto a causa dell’che, nelle ultime settimane del, sta circolando moltissimo, colpendo dai più giovani ai più anziani. Vuoi per le difese immunitarie basse, vuoi perché negli ultimi due anni abbiamo indossato le, al primo contatto con il virus la percentuale di essere infettati aumenta vertiginosamente. Non c’è da preoccuparsi, perché le ospedalizzazioni sono rare. Però i numeri dei contagiati sono alti. Sulla causa è intervenuto il virogolo Matteo. «Sicuramente nelfa paura anche per tutto quello che si porta dietro con una quantità di virus panli, patologie da pneumococco e anche polmoniti – sottolinea ...

Il Sole 24 ORE

Si pone l'accento sull'della moda americana nelle tendenze, nel cinema e nella cultura visiva globale. I mitici blue jeans, ad esempio, restano un pilastro dell'abbigliamento americano nell'...... sulla vaccinazione pediatrica contro il Covid, che ha effetti ben più gravi dell', c'è un sostanziale silenzio stampa. Non una parola, da nessuno. Per di più, sappiamo che nulla è stato ... Influenza, con «il debito di immunità» si rischia la peggior ondata da 15 anni L’influenza continua la sua corsa record, con una forte crescita di contagi anche nell’ultima settimana e un livello di incidenza, pari a 16,0 casi per mille assistiti (13,1 nella settimana precedente ..."Si dà tanta importanza a proteggere i bambini fragili attraverso il vaccino: peccato però che il vaccino per i più piccoli in Italia… non ci sia!" ...