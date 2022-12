Incidente sul lavoro | cade dal muletto | operaio morto nel Cesenate

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tragedia sulnel. La scorsa notte undi 51 anni origine senegalese ha perso la vitando dalle forche di un carrello elevatore. L'è avvenuto a Gatteo, in provincia di Forlì-Cesena, in un'azienda che si occupa di imballaggi industriali in legno. La dinamica è al vaglio degli inquirenti.

posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto al pronto soccorso del Ruggi d'Aragona per accertamenti. ...posto sono intervenuti i carabinieri . I militari dell'Arma hanno interrogato alcuni testimoni ... Si sono anche registrati disordini e qualcheSi rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Pietra Ligure. Una donna di circa 40 anni questa sera qualche minuto prima delle 20 è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, in un incidente stradale sull’Aurelia a Pietra Ligure. A ...