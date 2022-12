ilGiornale.it

Mio figlio stava morendo e gli hanno detto "l'enterogermina, è un virus intestinale". Così l'équipe dell'ambulanza lo ha lasciato a casa, non lo ha portato in. Otto ore dopo lui non c'era più". Francesca Langella è la madre di ...una posizione che, nell'uno e nell'altro caso, sarebbe tanto giusta quanto discussa, tanto ... ma la ragazza, successivamente al fatto refertata in, aveva avuto una prognosi di un ... "In ospedale No, prendi i fermenti lattici". E Daniele muore in poche ore Quel tragico giorno Furnaro è arrivato in ospedale, al policlinico Casalino, ma anche in quel caso non è stato subito preso in cura: "viene dimenticato, lasciato per tre ore sulla lettiga ...TRIESTE - Il 60enne Dragan Stamenkovic è stato accoltellato ieri sera, venerdì 9 dicembre, intorno alle 19 a Trieste e versa in gravi condizioni. L'episodio ...