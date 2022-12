Harry e Meghan Markle | «rischio fischi all’incoronazione di Carlo»

(Di domenica 11 dicembre 2022) La serie Netflix ha scatenato polemiche a Londra, il Daily Mail riporta il parere di politici ed esperti secondo cui, il prossimo 6 maggio, i Sussex «non dovrebbero presentarsi» alla cerimonia per il nuovo sovrano. Un’ipotesi che, francamente, appare assai distante dalla realtà

Kate Middleton (che rispolvera il rosso borgogna) e William d'Inghilterra, il tour americano è sabotato da- guarda CUORE MORBIDO, TEMPRA GRANITICA - Non è un caso che la chiamino ...Articoli più letti Rkomi: "Beatrice Quinta L'amore ha tante sfumature" di Silvia Gianatti, parla Doria Ragland: "Gli ultimi cinque anni sono stati duri" di Nicola Bambini...Un inchino fatto da Meghan Markle nel documentario su Netflix ha scatenato una polemica nel Regno Unito. Tutti i dettagli.I dettagli ‘scabrosi' della storia d'amore di Harry & Meghan non sono piaciuti a nessuno. La docu-serie che Netflix ha pubblicato in due parti da tre episodi ciascuno – i primi tre l'8 dicembre, i ...