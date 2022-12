Frosinone-Pisa in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ecco le informazioni utili sulla, l’, latv edi, match del Benito Stirpe valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di. Dopo il grande successo conquistato nello scontro di vertice contro la Reggina, i gialloblù non hanno affatto intenzione di fermarsi e proveranno ad incrementare ulteriormente il gap dalle dirette rivali per la promozione inA. I nerazzurri, grazie alla cura D’Angelo, si sono rilanciati fino ad arrivare a ridosso della zona playoff e non vogliono interrompere la loro scalata. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 dicembre alle ore 20:30; latelevisiva sarà ...

... Venezia vs Cosenza (diretta) Telecronaca: Walter Calligaris ore 18:00 Serie B 17a Giornata: Bari vs Modena (diretta) Telecronaca: Luca Gregorio ore 20:30 Serie B 17a Giornata:vs(...Chi vincerà ore 20:30 Serie B 17a Giornata:vs(diretta) Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Simone Tiribocchi Al 'Matusa' il lanciatissimodi Fabio Grosso ospita il ...Un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Alla piscina Olimpica comunale di Palermo finisce, però, 11-10 per la Pallanuoto Trieste sul Telimar. Una partita fisica, giocata sul nervosismo, con ...Pisa, in palio c’è anche la gloria A Frosinone come super-potenza Si affrontano stasera le due squadre più in forma del campionato per una gara stellare. D’Angelo prova a smorzare i toni: "Massimo ...