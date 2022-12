EuroCross 2022 | il Team maschile vince l’argento Crippa è quarto

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 11 dicembre 2022) Torino – La legge del più forte. Jakob Ingebrigtsen fa scatenare Yemane il resto della concorrenza nella prima parte, poi prende le redini, con la consueta autorità, a suo agio anche sui saliscendi insidiosi di La Mandria Park, ribadendo che non ce n’è per nessuno quando corre il ‘vichingo’ agli Europei di cross: sei vittorie su sei. Il podio individuale sfugge di soli due secondi a Yeman: quelli che lo dividono dal bronzo che finisce al collo del belga Isaac Kimeli. L’Italia torna invece in zona medaglie grazie alla squadra: è argento con l’ottavo posto di Yohanes Chiappinelli e il tredicesimo di Osama Zoghlami, a un solo punto dalla Francia campionessa d’Europa (24 a 25), ed è inevitabile un pizzico di rammarico per l’assenza di Iliass Aouani causa positività al Covid. Il piano-gara è sostanzialmente rispettato: Yemannon aspetta ...