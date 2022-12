Ds Reggina | 'Fabbian serve all'Inter? E' presto | deve stare con noi'

TuttoReggina.com

Esordisce così il Direttore Sportivo dellaMassimo Taibi, ospite a Sportitalia, nel corso ... ha affermato Taibi, che ha poi parlato di, pezzo pregiato di scuola nerazzurra che i due ......ladi suo fratello Filippo ha battuto di misura per 0 - 1 i padroni di casa. Intervistato a fine gara, l'ex attaccante del Milan ha parlato così del giovane centrocampista Giovanni, ... Como-Reggina, prima panchina stagionale per Fabbian: solo due sempre titolari Le ultime di calciomercato mettono in evidenza gli ultimi rumors sul calciatore del Verona finito nel mirino dei nerazzurri ...So che c'era in tribuna, Fabbian deve crescere pian piano con calma e noi lo faremo crescere bene. Non ho incontrato Simone, mi fa piacere che è venuto, sono contento, ha visto una buona Reggina che ...