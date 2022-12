Bull 7 non ci sarà

L'infrazione del budget cap da parte della Redè stata ovviamente accolta con sorrisi da parte delle scuderie concorrenti che secondo Ben Sulayem 'volevano vedere scorrere il sangue' a ...... Los Angeles e(serie tv), in onda dalle 21 su Rai 2 Che Tempo Che Fa (talk show), in onda dalle 20 su Rai 3 Zona bianca (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4è l'...Stefano Domenicali a tutto tondo. In una intervista alla Gazzetta dello Sport, il CEO della F1 ha raccontato come ha vissuto la stagione del Mondiale 2022. E prima di tutto, spiega il perché non ...Stefano Domenicali a tutto tondo. In una intervista alla Gazzetta dello Sport, il CEO della F1 ha raccontato come ha vissuto la stagione del Mondiale 2022. E prima di tutto, spiega il perché non ...