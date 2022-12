Atletica | Europei cross Per azzurri argento a squadre | Crippa quarto

... poi prende le redini, con la consueta autorità, a suo agio anche sui saliscendi insidiosi di La Mandria Park, ribadendo che non ce n'è per nessuno e vince ancora glidi cross: sei vittorie ...... settima sui 5000 all'Olimpiade di Tokyo - è stato molto duro: prima l'infortunio che mi ha costretta a rinunciare ai Mondiali, poi la mononucleosi che mi ha frenata agli(altra settima ...TORINO – C’è la firma della teramana Gaia Sabbatini nella medaglia d’oro vinta dall’Italia nella staffetta mista agli Europei 2022 di cross, al Parco La Mandria a Venaria Reale in provincia di Torino.Per l'azzurra è il quarto titolo continentale consecutivo.TORINO (ITALPRESS) - Nadia Battocletti è campionessa europea per la quarta ...