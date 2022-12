Atletica | Europei Cross 2022 | Maria Forero domina tra le U20 e conquista l’oro | ancora argento per Ingeborg Østgård Bronzo a Mononen

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022)nte dall’inizio alla fine, una medaglia d’oro praticamente mai in discussione per il ritmo che ha saputo imporre sin dal primo giro: la spagnolaè la nuova Campionessa Europea nella categoria Under 20 femminile (prova conclusa in 13:04), grazie al successoto agli odiernidiin quel di Venaria Reale. Per la seconda volta consecutiva, dopo il secondo posto della scorsa edizione della rassegna continentale, arriva un’altra medaglia d’per la norvegese(13:07), che ha provato a tenere il ritmo dell’iberica ma senza successo:quest’oggi, obiettivamente, era praticamente imprendibile, per velocità e ...