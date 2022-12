Tuttosport – Atalanta | 2-2 contro l’Eintracht ma ai rigori passano i tedeschi

Leggi su justcalcio

(Di sabato 10 dicembre 2022) 2022-12-10 00:25:33 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di TS: BERGAMO – L’in serata è tornata in campo dopo 26 giorni dall’ultima partita di serie A, affrontando in amichevole, per il Trofeo Achille e Cesare BortolottiFrancoforte. Un match finito 2-2 e poi vinto aidal(5-3): nel primo tempo va in vantaggio la Dea con Lookman, poi pareggiano icon Alario. Nella ripresa sempre Alario dopo 3? porta avantima subito dopo i nerazzurri pareggiano con Hojlund. Come detto, alla lotteria deivince la squadra tedesca: Toloi sbaglia il primo penalty, mentre gli ospiti sono infallibili. Così in campo(3-4-2-1): Musso (10? st Sportiello); Toloi, Palomino (10? st ...