Serie C 2022 2023 | Lucchese che rimonta | 3-2 alla Carrarese

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilbatte la3-2 dopo unarocambolesca costruita nel finale. Apre Rizzo Pinna al 17?, ma al 26? e al 39? Giannetti e Cicconi ribaltano il risultato. Tra il 79? e l’82’ però Ravasio prima e Romero poi su punizione siglano i gol che valgono tre punti per i rossoneri. Vince anche il Rimini 2-1 contro l’Ancona: Simonetti al 70? firma l’1-0, ma nel giro di cinque minuti Delcarro (72?) e Tanasa (75?) ribaltano il risultato. Solo 1-1 tra Siena e Fiorenzuola: apre Mastroianni al 10?, risponde Paloschi nel finale. Successo per il Pontedera contro la Fermana: Nicastro (34?, 82?) è l’autore della doppietta decisiva che rende inutile il momentaneo pareggio di Spedalieri (74?). Risultati Alessandria-Montevarchi 2-2 (23? Rota, 56? Lischi, 62? Checchi, 67? Jallow) Vis Pesaro-Cesena 1-2 (22? Fedato, 32? Corazza, 67? ...

... ma continuano a emergere nuove evidenze scientifiche secondo le quali alcuni composti naturali possono favorire l'azione delle sirtuine nel contrastare e a prevenire unadi malattie legate all'...FOTOGALLERY @IPA - @IPA - @IPA - @Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Famiglie reali, news: dal Natale a Monaco alladi Harry e Meghan Le festività natalizie entrano nel vivo e le ...WASHINGTON D.C. - Allarme estremismo domestico dietro la serie di attacchi (anche a colpi d'arma da fuoco) a centrali elettriche in Usa, dal North Carolina all'Oregon e allo stato di Washington, sulla ...Vlahovic, 22 anni, è stato acquistato dalla Fiorentina per 70 milioni di euro nel gennaio di quest'anno e ha iniziato l'attuale Serie A in ottima forma, con sei gol e un assist nelle sue prime 10 ...