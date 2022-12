Saman Abbas | dall' autopsia sui resti ritrovati ipotesi taglio alla gola

Saranno svolti nei prossimi giorni, al laboratorio Labanof dell'Università di Milano, gli esami istologici sugli organi e i tessuti del corpo che si suppone essere di, ritrovato il 18 novembre nel casolare di Novellara. L'autopsia, terminata ieri sera alle 21.30, non è infatti riuscita a definire con certezza le cause della morte, che dovranno essere ...Saranno svolti nei prossimi giorni, al laboratorio Labanof dell'Università di Milano, gli esami istologici sugli organi e i tessuti del corpo che si suppone essere di, ritrovato il 18 novembre nel casolare di Novellara. L'autopsia, terminata ieri sera alle 21.30, non è infatti riuscita a definire con certezza le cause della morte, che dovranno essere ...Tre ipotesi per la morte di Saman Abbas, a 18enne pachistana per il cui omicidio sono indagati o imputati i familiari. L’analisi del corpo integro della giovane uccisa perché si opponeva a un matrimon ...NOVELLARA - Saranno svolti nei prossimi giorni, al laboratorio Labanof dell'Università di Milano, gli esami istologici sugli organi e i tessuti del corpo che si suppone essere di Saman Abbas, ritrovat ...