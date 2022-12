“Ormai è cosa fatta” Federica Panicucci è già stata informata | cosa succede a Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 10 dicembre 2022) Doppia importante novità perha assunto una decisione importante sulla popolare conduttrice televisiva, volto di Mattino Cinque. Se come accade nel periodo natalizio, per un certo periodo di tempo non condurrà questo programma, per lei si preannunciano però giornate intense dal punto di vista lavorativo. Non ci saranno ferie per la donna, destinata a ricoprire un ruolo di primo piano in due appuntamenti imperdibili per i telespettatori di Canale 5.ha saputo dadi una decisione importantissima. Intanto, sulla sua trasmissione Mattino Cinque è emerso un retroscena bollente rivelato al settimanale Chi da Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser: “Guardi, noi due lo abbiamo fatto nella casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo ...