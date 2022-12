Ora Putin abbassa i toni ' Accordo inevitabile per la pace con Kiev' Il dialogo è già aperto

(Di sabato 10 dicembre 2022) La vittoria militare è sempre più improbabile anche agli occhi dello zar. Si moltiplicano i contatti tra le diplomazie dei due Paesi in conflitto. Trattative su grano, ammoniaca e scambio di ...

Quanto alla durata del conflitto,non ha dubbi: 'L'Occidente sta cercando con tutti i mezzi ... ha effettivamente trasformato l'Ucraina in una colonia eusa cinicamente il popolo ucraino come ...10 dic 00:05 Zelensky: "Coinvolgere il mondo sull'attuazione della formula di pace" 'Questo èuno dei compiti chiave per il nostro Stato: coinvolgere il mondo nell'attuazione concreta dei punti ... Ucraina, Putin: 'Accordo è inevitabile'. A Istanbul incontro diplomatici Usa-Russia Il Gruppo Wagner guida le operazioni: la scommessa risponde ai giochi di potere di Mosca, ma sta diventando un bagno di sangue ...