Operaio cade dal muletto e muore

La ricostruzione dell'accaduto approfondimento Incidente sul lavoro, mortoai Cantieri Navali di Palermo Erano circa le 2.30 quando l'africano, residente a Rimini con moglie e figli,...Poco dopo le 2 undi origine senegalese ha perso la vita cadendo, a quanto si è appreso, dalle forche di un carrello elevatore, un muletto, in una azienda che si occupa imballaggi industriali ...Incidente sul lavoro mortale, la scorsa notte a Gatteo, nel cesenate. Poco dopo le 2 un operaio di origine senegalese, residente a Rimini, ha perso la vita: l'uomo è caduto, come riporta l'ANSA, dalle ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...