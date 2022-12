Mattarella positivo al Covid 19

Il Sole 24 ORE

'Il Presidente della Repubblica Sergiosi e' sottoposto quest'oggi a un tampone risultandoal Covid - 19. E' stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il Presidente, tranne qualche linea di ...'Si è sottoposto quest'oggi a un tampone', comunica la Presidenza della Repubblica, e il Presidente Sergioè risultatoal Covid. 'È stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il Presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua ... Mattarella positivo al Covid, rinvia impegni prossimi giorni «Non so se il presidente si è contagiato in quell’occasione della prima al teatro "La Scala", ma sicuramente quella era ...La sua ultima presenza in pubblico è stata alla prima della Scala, a Milano, il 7 dicembre. Il capo dello Stato aveva seguito la rappresentazione del Boris Godunov, di Modest Musorgskij, dal palco rea ...