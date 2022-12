Lizarazu | «La Francia non è solo Mbappé | avete visto Griezmann?»

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nel 1998 Bixentefaceva parte dellacampione del mondo. Oggi commenta Qatar 2022 per TF1 e al Corriere dello Sport ha rilasciato un’intervista. «Non ha senso paragonare due gruppi di epoche diverse. Oggi tra l’altro Deschamps gioca senza Benzema, Pogba, Kanté, Lucas Hernandez… Mi sembra però che la qualità offensiva della squadra sia eccellente, nonper merito di Kylian.come sta giocandoper esempio? Dobbiamo invece capire come si comporterà la difesa, adesso che il coefficiente di difficoltà sale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Nel 1998 Bixentefaceva parte dellacampione del mondo. Oggi commenta Qatar 2022 per TF1 e al Corriere dello Sport ha rilasciato un'intervista. "Non ha senso paragonare due gruppi di epoche diverse. ...Ladi Didier Deschamps si ispira ai capolavori d'ingegneria militare che proteggevano Saint ... Non c'è più l'asse del 1998 formato da Thuram, Blanc, Desailly e, ma non è che la nuova ... Bixente Lizarazu al Corriere dello Sport: "Inghilterra-Francia, ogni scenario è possibile" La città bretone si è sempre difesa bene dagli inglesi, anche nel terzo e ultimo raid è riuscita a resistere. Per cambiare gli eventi bisogna diventare protagonisti della propria epoca, novanta minuti ...Era il 9 dicembre del 1969 quando nacque Bixente Lizarazu, uno dei più grandi terzini sinistri del suo tempo e simbolo della Francia.