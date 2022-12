I regimi temono di morire più di chi li combatte. Contro l'indifferenza

Così va in democrazia, mentre sono iche lae la combattono. Il rischio cioè della libertà, anche fuori misura, come si vede nei social, va corso, è un rischio che ha una faccia ...Piuttostodi soccombere alla sua superiorità, a cominciare dall'ambito scientifico e ... Sanno che l'equilibrio interno deidispotici, per quanto possa apparire tetragono, è per sua natura,...Dall'Iran all'Ucraina, quando s'inverte il corso della paura la battaglia per la vita prende significato ovunque: se qualcuno non lo vede è perché guarda altrove ...Parla la vicepresidente del Parlamento europeo, finita nel mirino del ministero degli Esteri di Teheran per le dichiarazioni contro l'esecuzione di Mohsen Shekar: "L'Ue sta dimostrando grande vicinanz ...