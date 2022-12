Formula E - Cupra e ABT insieme per il Mondiale 2023

Quindi, nasce il nuovo team ABTE . Sarà Mahindra Racing a fornire la tecnologia del propulsore. Le monoposto saranno condotte dai piloti Robin Frijns (Paesi Bassi) e Nico Müller (...... come va di moda dire adesso) entra nel Mondiale diE, il campionato per le monoposto elettriche che sta riscuotendo un successo crescente tra le Case ufficiali. Lasi unisce alla ...Infatti, Cupra ha annunciato il suo ingresso nel campionato 2023 di Formula E. Per competere in questa serie, Cupra si unità con il team ABT. IL NUOVO TEAM Le due aziende collaborano già in Extreme E ...Michele Montesano Manca sempre meno all’avvio della Season 9 di Formula E. Le monoposto Gen3 scenderanno ufficialmente in pista la prossima settimana, dal 13 al 16 dicembre, per effettuare ...