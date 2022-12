Fidanzati e pusher | coppia in manette nel Napoletano

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBlitz anti-droga dei Carabinieri a Portici: a finire inEmanuele Palma, 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine e la sua compagna, una incensurata di 24 anni. Ad intervenire i carabinieri della compagnia di Torre del Greco assieme a quelli della stazione di San Giorgio a Cremano. I militari hanno osservato iper diverso tempo, accertando i loro comportamenti illeciti, fino a intervenire e bloccarli. Nelle tasche dei due una dose di cocaina e 13 dosi di hashish. La perquisizione è stata estesa anche alla loro abitazione e in un deposito di via Caportano riconducibile alla. Rinvenuti e sequestrati un panetto di hashish di quasi 100 grammi, altri 11 grammi di marijuana, diverso materiale per il confezionamento della droga e appunti con sopra la verosimile contabilità ...

anteprima24.it

