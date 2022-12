COME EFFETTUARE IL BACKUP DI UN IPHONE

(Di sabato 10 dicembre 2022) Puoiilditramite iCloud o tramite il computer. Se sostituisci il tuo, puoi utilizzarne ilper trasferire le tue informazioni sul nuovo dispositivo. Consulta Ripristinare tutti i contenuti suda unilditramite iCloud Vai in Impostazioni > Il tuo nome > iCloud >iCloud. Attiva “iCloud”. iCloud esegue automaticamente ildiogni giorno quando il dispositivo è collegato a una sorgente di alimentazione, bloccato e connesso al Wi-Fi. Nota: sui modelli che supportano la rete 5G, il gestore potrebbe offrirti l’opzione di eseguire il ...

SmartWorld

Sommario 3 Introduzione 6 Il Ciclo economico 10si muove un ciclo economico 10 Quanto è ... nel caso di pagamento con bonifico riceverai le istruzioni peril download dopo averci ......in laboratorio per raggirare le norme sulle sostanze illegali e evitare la classificazione... Tra l'altro, l'acquisto avverrà con gli accessori che permetteranno, tramite "diuna prima ... Come fare i sondaggi su WhatsApp da iPhone e Android