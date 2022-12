Borse | UE e Regno Unito in lizza per accrescere l’appeal dei mercati

(Di sabato 10 dicembre 2022) Mentre gli investitori tentano di superare la volatilità e l’incertezza che stanno caratterizzando ifinanziari nel 2022, le autorità del Vecchio Continente stanno già guardando oltre le attuali contingenze, con l’obiettivo di costruire deidei capitali più attraenti per società finanziarie e imprese in generale. Nella stessa settimana, infatti, Unione europea ehanno presentato due pacchetti di norme che intendono potenziare il proprio appeal e, indirettamente, indebolire quello del vicino. Gli sforzi per l’Unione deidei capitali Mercoledì 7 dicembre la Commissione europea ha presentato misure che hanno l’obiettivo di sviluppare ulteriormente l’Unione deidei capitali dell’UE e, per quanto riguarda i servizi di compensazione, di ridurre la ...

... lanciato da Italia,Unito e Giappone, per lo sviluppo del nuovo supercaccia invisibile di ... Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è ...In rialzo il prezzo del greggio, stabile il gas . Chiusura positiva per leeuropee, che nel corso della giornata hanno però più volte cambiato la direzione di marcia, ... lanciato da Italia,...Nella stessa settimana, infatti, Unione europea e Regno Unito hanno presentato due pacchetti di norme ... accesso al finanziamento sui mercati pubblici tramite la quotazione in borsa. “Mai i tempi ...In rialzo il prezzo del greggio, stabile il gas (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 dic - Chiusura positiva per le Borse europee, che ...