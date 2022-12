Allegri sorride | il suo pupillo non partirà | stava per essere ceduto

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sembra chepossacontento; un suo titolare a centrocampo, infatti, è molto difficile che possa partire. Il mercato di gennaio si sta avvicinando e, a causa di quanto successo alla Juventus a livello societario, sembra veramente impossibile pensare ad un club in grado di intervenire in maniera sostanziale nella sessione invernale. Il sogno, Milinkovic-Savic, difficilmente vestirà la maglia bianconera da gennaio in poi; la trattativa, già complessa per un discorso economico con la Lazio che non ha nessuna intenzione di fare sconti, è diventata impossibile dopo le ultime vicende societarie., però, può ritenersi soddisfatto; andiamo a capire il perché. Nella prima parte di stagione bianconera, in un momento di estrema difficoltò, il tecnico della Juventus ha potuto fare affidamento su due come Fagioli e Miretti. ...