Suicidio politico in Perù | la presidenza Castillo finisce nello stesso carcere in cui è rinchiuso Fujimori

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È impossibile capire cosa sia passato per la mente di Pedroal momento di consumare il suoe mandare per sempre in malora la sua vita. Il L'articolo proviene da il manifesto.

Open

...riunione (dicono governata da Daniele Leodori ) nella quale è stato definito un equilibrio... Le Regionali senza Quadrini In apparenza è unanche in chiave Regionali. Perché si va ad ...Recente è la notizia deldi Byun Hee - soo , soldatessa transgender di 22 anni costretta a ... Al sud, gli Stati Uniti crearono un governo militare, in mano a Rhee Syngman ,di stampo ... Anche Giuliano Pisapia dice no alla candidatura in Regione Lombardia: «Moratti Sarebbe un suicidio politico» Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha dichiarato giovedì che Pedro Castillo ha «indubbiamente commesso un errore» nel tentativo di sciogliere il Congresso, anche se ha sottolineato che parte ...Firenze – Un appello pubblico, il silenzio della politica. Oggi, 9 dicembre, è morto in Svizzera, con suicidio assistito, un uomo di 44 anni, Massimiliano. Affetto da sclerosi multipla, aveva chiesto ...