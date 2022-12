Skicross | Graf e Naeslund vincono a Val Thorens Zuech | Deromedis e Galli out al primo turno

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) A Val(Francia) è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di, disciplina dello sci freestyle. L’austriaco Mathiassi è imposto con grande caparbietà, salendo così sul podio per la prima volta in carriera a 25 anni. Alle sue spalle si sono dovuti accomodare il francese Youri Duplessis, lo svizzero Marc Bischofberger, il tedesco Florian Wilmsmann. L’austriaco Johannes Rohrweck, vincitore della gara di ieri, si è fermato ai quarti di finale. Il nostro Dominik, ieri eccellente quarto sempre sulla pista transalpina, si è purtroppo fermato agli ottavi di finale: terzo posto nella serie vinta dal canadese Reece Howden davanti allo svizzero Marc Bischofberger. Semaforo rosso agli ottavi di finale anche per Simone, già quinto alle Olimpiadi di ...