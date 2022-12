Sgarbi rilancia | Muti alla Scala Ma Milano dice no all' autarchia - Cronaca - quotidiano net

Non si placa l'irritazione per le frasi del sottosegretario alla Cultura contro il direttore del teatro. I risultati premiano il francese Meyer: gli incassi della Prima superano quelli pre - Covid. ...Non solo il sovrintendente che, a suo dire, dovrebbe tornare a essere "italiano" . Adesso, Vittorioapre anche il dossier del direttore musicale della Scala. Un ruolo, oggi ricoperto da Riccardo Chailly , che ha appena diretto il Boris Godunov nella serata della Prima : "Se fossimo in Francia ...Non si placa l’irritazione per le frasi del sottosegretario alla Cultura contro il direttore del teatro. I risultati premiano il francese Meyer: gli incassi della Prima superano quelli pre-Covid. Reco ...Alla Prima della Scala di oggi «è molto importante che ci siano tutte queste personalità, perché in certi momenti in cui ci sono dei dubbi sul sostenere la… Leggi ...