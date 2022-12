Santi Francesi | i vincitori di X Factor annunciano l’uscita del nuovo Ep ed il tour nei club

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022): lunedì 12 dicembre sarà fuori ovunque in digitale ilEP “In Fieri“, del power duo che ieri sera si è aggiudicato la vittoria di X”, disponibile in pre-save e pre-order, che raccoglie tre brani portati al talent show, tra cui una osannata cover di “Creep”, e altrettanti inediti. Tra questi, “Spaccio” vede la straordinaria collaborazione con la rock band Fast Animals and Slow Kids. Da venerdì 16 dicembre, il progetto discografico sarà disponibile anche nella versione fisica. Sabato 17 dicembre, alle ore 16.00, iincontreranno i fan per un firma-copie alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano. Musica e attitudine parlano chiaro: Mario e Alessandro sono capaci di sprigionare energia, pura potenza che arriva dritta al petto e alle orecchie, ...