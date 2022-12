++Reatino travolge e uccide una donna sul Raccordo++

Leggi su sabinaonline

(Di venerdì 9 dicembre 2022) ROMA – Individuato e arrestato l’assassino di Alessia Sbal, lache è stata travolta e uccisa lungo il Raccordo Anulare di Roma mentre sostava in corsi di emergenza. Ecco come è andata: Alessia, alla guida della su Fiat Panda, è stata speronata da un tir. Si ferma in corsia di emergenza, per chiamare soccorsi. Proprio mentre era al telefono con il 112 dice: «Fermati, fermati!» e poi un gran frastuono. Un altro tir ha travolto e ucciso Alessia. Alla guida del mezzo che l’ha investita c’era Flavio Foccasati, 47 anni, reatino, che al momento si trova agli arresti domiciliari per i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. A confermarlo è Virgilio. L'articolo proviene da Sabina Online.