POS | i benzinai non ne POSsono più E ora devono dire quello che altri dimenticano di dire

(Di venerdì 9 dicembre 2022) In questi giorni si è fatto un gran parlare della volontà del Governo di modificare la norma che impone di accettare pagamenti con bancomat e carte di credito per qualsiasi importo, ponendo prima il ...

Fiumi di parole (roba da scriverci un'enciclopedia) spesi sulla validità o meno alla lotta all'evasione, sul diritto o meno di rifiutare il pagamento con il, sulla libertà di pagare come ognuno ...Lo stesso vale per i. Un rifornimento del valore di 50 euro, pagato con alcune tipologie ... per l'acquisto dei dispositivi. A queste si aggiunge un ulteriore credito di imposta pari al 30%...Una buona e una cattiva notizia per tutti noi consumatori alle prese con extra rincari e bollette salatissime, riguardo a benzina e diesel ...Commissioni più pesanti per margini di profitto bassi. "Nella moda 100 euro di costi ogni 10mila euro di ricavi" ...