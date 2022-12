Perugia – SPAL | il commento di Mattia Finotto

Leggi su seriea24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nel post partita di, si è presentato ai microfoni anche l’attaccante biancazzurro, che ha commentato così il pareggio per 0-0 contro la formazione umbra. “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, – ha dichiarato il centravantilino – perché loro sono una squadra molto solida ed organizzata, ma il pareggio ci consente di guadagnare un punto da cui ripartire in vista delle sfide che ci attendono.” “Sono contento di essere tornato a giocare dal primo minuto e di essermi potuto mettere al servizio della squadra. È stata una partita combattuta e senza molte occasioni da rete, ma sono certo che continuando a crescere diventeremo sempre più pericolosi in zona gol.” “Nel secondo tempo ilsi è allungato – ha concluso...