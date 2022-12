Perché Wonder Woman 3 con Gal Gadot non si fa più e tutto il mondo DC trema

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L'universo cinematografico della DC è ufficialmente a un punto di svolta. Hollywood Reporter ha pubblicato un rapporto sul futuro cinematografico di Batman, Superman,& co sotto la nuova direzione di James Gunn e Peter Safran. E in alcuni questo significa nessun futuro. La rivelazione più sorprendente, infatti, è che il progetto Warner Bros3 di Patty Jenkins non andrà avanti. La saga con Galsuperoina è iniziata alla grande con, ma il sequel del 2020,1984, per quanto divertente, si è rivelato un fiasco, un flop che comunque gettava le basi per un possibile terzo film nel quale si era lasciato presagire il coinvolgimento della...