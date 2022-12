Olanda Argentina LIVE 2-2 | si va ai calci di rigore anche per questo quarto

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Al Lusail Iconic Stadium il match valido per i quarti di finale dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium va in scena il match per i quarti di finale dei Mondiale in Qatar tra. L'articolo proviene dao News 24.

Clamoroso epilogo nei quarti tra. Gli ...Al Lusail Iconic Stadium il match valido per i quarti di finale dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Lusail Iconic Stadium va in scena il match per i quarti di finale dei Mondiale in Qatar trae ...Olanda - Argentina 2-2 alla fine dei tempi regolamentari. Molina e Messi portano avanti di due l'Albiceleste, Weghorst la riprende con una doppietta.In casa Argentina, Scaloni ripropone una linea a tre: c’è De Paul, che aveva generato qualche allarme della vigilia, in attacco a fare coppia con Messi c’è Julian Alvarez. Le scelte dei due allenatori ...