Leila Kaouissi torna su TikTok | “Mi ricoverano in una struttura per disturbi alimentari Mi mancherà la mia casa | ho paura ma ce la metterò tutta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) I suoi fan erano rimasti con il fiato sospeso, in attesa di una notizia e sperando fosse buona. Fortunatamente il loro desiderio è diventato realtà e, 18 anni di cui 5 a lottare contro i DCA (del comportamento alimentare), èta super aggiornare i 394mila follower che la sostengono. Il suo ultimo video, infatti, risaliva al 25 novembre scorso e non si era saputo più nulla. Poi la mamma era intervenuta su, ma le notizie non erano affatto positive. Adesso, invece, si intravede uno spiraglio di luce. “Ei ciao cuoricini, ciao cuoricine. Io oggi sto bene, grazie per il supporto e l’amore che mi state dando. Pian pianino risponderò a tutti, vi voglio davvero bene”, così ha esorditoin un filmato pubblicato ieri 8 dicembre. La ...