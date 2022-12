iPhone ed Apple Watch da mettere sotto l’albero

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Quale miglior regalo dadi uno di un(magari entrambi)? Ci sono offerte e sconti per entrambi i dispositivi dell’azienda di Cupertino per risparmiare e non poco. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acqistarlo. Come sapere se su Amazon un prodotto è davvero scontatoedscontati Acquista su Amazon12 mini (256GB) – verde o blu Prezzo scontato del 21%: 699€ invece di 899€ Acquista su Amazon13 Pro (1 TB) – Argento o verde Prezzo ...

Hardware Upgrade

In Europa l'uso della porta USB - C sarà d'obbligo per tutti i dispositivi di piccole e medie dimensioni , per cui pure per, pertantodovrà dire addio alla porta Lightning per adeguarsi ...15 con USB - C Ipotesi sempre più concreta, con zoom maggiore e più RAM 11725 Ott Amazon svende tanti prodotti Apple: Watch da 269€ (ci sono 19 modelli in promo), -23% su un iPhone, iMac, iPad a prezzi mai visti! La legge sull'uso del caricatore universale in Europa è stata pubblicata in Gazzetta, Apple dovrà usare l'USB-C su iPhone entro il 2024.Apple ha annunciato la sua prossima serie TV Hello Tomorrow! con Billy Crudup, che sarà disponibile su Apple TV+ nel 2023.