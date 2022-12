Il pianto del Papa Pause e voce rotta durante la preghiera ' Pace per l' Ucraina'

Francesco si commuove in occasione dell'omaggio all'Immacolata 'Provo un grande dolore, la guerra è una sconfitta per ...Ma di tanto in tanto continua a girare il muso e a cercare, con gli occhi umidi di, Nina e ...newsletter settimanale e gratuita (clicca qui) Un gatto salta sul tavolo della conferenza stampa...Il Natale entra nel vivo e tornano le tradizioni in piazza, tanto care ai romani: dalla preghiera del Papa al mercatino di Piazza Navona. FRANCESCO Ed è proprio il pianto di Papa Francesco per ...Francesco si commuove in occasione dell’omaggio all’Immacolata "Provo un grande dolore, la guerra è una sconfitta per l’umanità" ...