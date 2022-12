Francia | Deschamps | «Dovremo distribuire i nostri pericoli»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Didier, Ct della, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inghilterra ai quarti di finale del Mondiale Didier, Ct della, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inghilterra ai quarti di finale del Mondiale. Le sue dichiarazioni: «Giocare i quarti al Mondiale è meraviglioso. Dobbiamo giocarcela per ottenere la qualificazione. Più si va avanti e più la qualità migliora. L’Inghilterra avrà accorgimenti su Mbappé e noi dovremmo essere bravi ail pericolo per evitare che si giochi tutto Kylian». L'articolo proviene da Calcio News 24.