Calcio | Mondiali 2022 | Gareth Southgate | “Possiamo creare problemi alla Francia col nostro gioco”

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dopo due giorni di pausa, iripartono con i quarti di finale. Si giocherà domani una delle partita più attese della manifestazione: Inghilterra-. Due squadre che partivano con ambizioni di vittoria e che sin qui hanno dimostrato di potersela giocare finofine.vigilia del match, CT inglese, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole, come riportate da ANSA: “Non ha senso entrare in una partita come questa e pensare a coprirsi. Crediamo di poter causarecon ile intendiamo farlo”.lascia dunque intendere che l’Inghilterra proverà ad impostare una partita offensiva, senza paura dell’importante potenza di fuoco che ...