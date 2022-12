Un giorno da Toro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) 1885: Nasce a Torino Enrico Debernardi, socio fondatore e pioniere del Torino Football Club. Passerà alla storia anche per essere il primo calciatore granata a vestire la maglia della Nazionale: battesimo – contro la Francia a Milano – nobilitato anche da un gol. 1926: Nasce ad Albiate Brianza, provincia di Milano, Rino Ferrario, in granata ad inizio anni Sessanta. In virtù della sua straordinaria possanza fisica venne soprannominato “mobilia”. 1991: Muore Giglio Panza, decano dei giornalisti sportivi, grande innamorato dele direttore di Tuttosport dal 1962 al 1974. 2018: Ci lascia Gigi Radice, l’allenatore più longevo nella storia dele il tecnico che ha portato l’ultimo scudetto nel 1976 e due secondi posti nel palmares granata. Nel 1977 non bastarono 50 punti sui 60 a disposizione per bissare la vittoria del tricolore: la Juventus riuscì ...

