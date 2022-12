Traffico Roma del 08-12-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Luceverdedalla redazione Buonasera brevi code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra La Rustica e l’uscita per l’autostrada A24 regolare la circolazione sul dell’anello sempre trafficata invece le strade del centro troviamo ancora Code in via del Muro Torto Via Pinciana in via Veneto e su piazzale Brasile ancora chiuso alil sottovia Ignazio Guidi direzione piazzale Flaminio disagi dovuti al notevole afflusso di visitatori al villaggio di Natale allestito al Galoppatoio di Villa Borghese anche sul lungotevere si incontrano code tra latino bocca della verità e Ponte Cavour direzione Flaminio chiusa alPiazza Venezia per la cerimonia di accensione dell’albero di Natale prevista a momenti degli a te quindi le linee bus di via Berta invece la fermata Spagna della metropolitana sulla linea in precedenza ...