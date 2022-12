Proteste Iran | eseguita prima condanna a morte di un manifestante

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’ha annunciato di aver giustiziato il primo prigioniero ufficialmenteto per un presunto crimine in seguito alleorganizzate nel Paese dopo ladella giovane donna curda Mahsa Amini, che si trovava in custodia della poliziaiana per non avere indossato correttamente il suo hijab. Il prigioniero, Mohsen Shekari, è statoto per aver ferito “intenzionalmente” una guardia di sicurezza con un lungo coltello e bloccato una strada nella capitale, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Tasnim, ed è stato impiccato questa mattina. Le autoritàiane hanno rigettato il ricorso dell’avvocato del prigioniero, ritenendo che “non sia né valido né giustificato”, in quanto ritengono che si sia reso colpevole di “crimini ...

La magistratura della Repubblica islamica ha annunciato che Mohsen Shekar, arrestato durante le, è stato giustiziato: è la prima sentenza di morte eseguita per un manifestante, come riporta Bbc Persia. Shekari è stato accusato di aver bloccato una strada, di disordini, di aver estratto ...Accusato di essere un 'rivoltoso', Mohsen Shekari è stato impiccato. La notizia arriva mentre altri detenuti rischiano la pena di morte per il loro coinvolgimento nelle ...(PRIMAPRESS) - IRAN - Con un processo approssimativo è stato giustiziato in Iran il primo manifestante che era stato arrestato per le proteste contro il regime. Lo hanno annunciato le stesse autorità ...