Perugia – SPAL | le informazioni sulla prevendita per il settore ospiti

(Di giovedì 8 dicembre 2022) È attiva laper il– Curva Sud dello Stadio “Renato Curi” di, in vista del matchche si giocherà giovedì 8 dicembre alle ore 15:00. Il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Ticketone, sia online che nei punti vendita abilitati ed il prezzo del biglietto per ilè € 14,00 (+ € 1,00 di). Ladedicata alla tifoseria biancazzurra terminerà mercoledì 7 dicembre alle ore 19:00. Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Dove vedereLa partita(ore 15) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile ......30 Parma - Benevento 15:00 Cittadella - Bari 15:00 Cosenza - Brescia 15:00 Genoa - Südtirol 15:00 Modena - Venezia 15:0015:00 Reggina - Frosinone 18:00 Pisa - Ascoli 20:30 Palermo - ...L’ultima marcatura di Christian Kouan in Serie B è arrivata proprio in Perugia-SPAL 1-1 del 16 marzo scorso. Alessandro Murgia ha giocato quattro partite in Serie B nella passata stagione con la magli ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...