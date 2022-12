Pallanuoto | sorteggiati i gironi della World Cup 2023 | Setterosa con gli USA | Settebello con l’Ungheria

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sono statia Budapest, in Ungheria, iprima faseCupdifemminile e maschile, nuova competizioneFINA che nel prossimo anno solare sostituirà laLeague: sia ilche ilsono in Division 1, il livello più alto. Le migliori dodici squadre maschili e le migliori otto femminili compongono la Division 1, mentre la Division 2 sarà aperta a qualsiasi squadra proveniente da Europa, Americhe, Africa, Asia ed Oceania. Sei squadreDivision 1 e dueDivision 2 si qualificheranno alla Super Final, al termine di due turni di qualificazione.Cup femminile 1° TURNO DI ...

Si è tenuto a Budapest il sorteggio dei gironi della World Cup, che nel 2023 prenderà il posto della World League a livello di tornei FINA. La Division 1 accoglie le migliori 12 formazioni maschili e ...Gruppo A Grecia Olanda Ungheria Australia Gruppo B Spagna USA Italia Cina