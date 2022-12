Inter | Handanovic | «Manca ancora un mese per pensare al Napoli»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Samir, portiere dell’, ha parlato ai microfoni diTv dopo l’amichevole con il Salisburgo Samir, portiere dell‘, ha parlato ai microfoni diTv dopo l’amichevole con il Salisburgo. Le sue dichiarazioni: «Malta è stata la scelta giusta per ripartire con il ritiro. Dobbiamo prepararci come se iniziasse un nuovo campionato.une c’è tempo per pensarci. Il gruppo sta bene e l’ho trovato meglio di come l’avevo lasciato». L'articolo proviene da Calcio News 24.